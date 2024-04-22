Скороходова (Сереброва) Татьяна Валериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороходова (Сереброва) Татьяна Валериевна

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

12.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1988

Отец: Серебров Валерий Владимирович

Мать: Сереброва Нина Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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