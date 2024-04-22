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Скороходова (Сереброва) Татьяна Валериевна
Скороходова (Сереброва) Татьяна Валериевна
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Древо
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
12.08.1988
Пол
Женский
Отец
Серебров Валерий Владимирович
1959 г.р.
Мать
Сереброва (Базанова) Нина Николаевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1988
Отец:
Серебров Валерий Владимирович
Мать:
Сереброва Нина Николаевна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
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