Панасенко Влас Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панасенко Влас Трофимович

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Место рождения

Заводовка

Дата рождения

13.02.1896

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1981
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