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Панасенко Влас Трофимович
Панасенко Влас Трофимович
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Место рождения
Заводовка
Дата рождения
13.02.1896
Дата смерти
1981
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Заводовка
Смерть
1981
Херсон
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