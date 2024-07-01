Шехтель (Бровкина) Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.04.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Шехтель Леонард Алоизович
Отец ребёнка: Шехтель Антон (Алоиз) Осипович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Шапошникова (Шехтель) Анна Алоизиевна
Отец ребёнка: Шехтель Антон (Алоиз) Осипович
Смерть
20.04.1858