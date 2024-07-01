Шехтель (Бровкина) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шехтель (Бровкина) Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.04.1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842

Сын: Шехтель Леонард Алоизович

Отец ребёнка: Шехтель Антон (Алоиз) Осипович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Шапошникова (Шехтель) Анна Алоизиевна

Отец ребёнка: Шехтель Антон (Алоиз) Осипович

Смерть
20.04.1858

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