Миронов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиронов Иван

Миронов Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Миронова Мария Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Мария Семёновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close