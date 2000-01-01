Миронов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Миронова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Миронова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Миронова Мария Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миронова Мария Семёновна
Смерть
Неизвестно