Баталаев Олег Иванович
Место рождения
Дата рождения30.12.1976
Дата смерти02.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
22.10.2007
Дочь: Баталаева Баирта Олеговна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.06.2009
Мать ребёнка: Полякова Светлана Давыдовна
Смерть
02.12.2013