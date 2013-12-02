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Баталаев Олег Иванович

Место рождения

Цаган Аман, Юстинский муниципальный район, Республика Калмыкия

Дата рождения

30.12.1976

Дата смерти

02.12.2013

Пол

Мужской

Добавил:

бб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1976

Отец: Баталаев Иван Бадма-Халгаевич

Мать: Бахандыкова Валентина Сергеевна

Цаган Аман, Юстинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Светлана Давыдовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
22.10.2007

Дочь: Баталаева Баирта Олеговна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.06.2009

Сын: Баталаев Иван Олегович

Мать ребёнка: Полякова Светлана Давыдовна

Смерть
02.12.2013

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