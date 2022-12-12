Лопаткин Леонид Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткин Леонид Васильевич

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

17.07.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
11.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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