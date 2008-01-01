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Исраелян Юра Агаронович

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Место рождения

Арцах, г. Мардакерт

Дата рождения

27.06.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1948

Отец: Исраелян Агарон Осипович

Мать: Асрян Аршалуйс Саркисовна

Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
04.02.1972

Сын: Исраелян Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Исраелян Лариса

Рождение ребёнка
27.11.1988

Дочь: Исраелян Анна Юрьевна

Мать ребёнка: Исраелян Жена 2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исраелян Жена 2

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исраелян Лариса

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