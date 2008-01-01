Исраелян Юра Агаронович
Место рожденияАрцах, г. Мардакерт
Дата рождения27.06.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1948
Арцах, г. Мардакерт
Рождение ребёнка
04.02.1972
Сын: Исраелян Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Исраелян Лариса
Рождение ребёнка
27.11.1988
Дочь: Исраелян Анна Юрьевна
Мать ребёнка: Исраелян Жена 2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исраелян Жена 2
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исраелян Лариса