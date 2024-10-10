Козловский Юрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козловский Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Козловская Александра Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1948
Сын: Козловский Геннадий Юрьевич
Мать ребёнка: Козловская Александра Анатольевна
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Козловская Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Козловская Александра Анатольевна
Рождение ребёнка
04.12.1958
Сын: Козловский Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: Козловская Александра Анатольевна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
Неизвестно