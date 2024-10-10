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Козловский Юрий Петрович

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Козловский Пётр Станиславович

Мать: Козловская (Панченко) Пелагея (Полина) Григорьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козловский Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Козловская Александра Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козловская Александра Анатольевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Козловский Геннадий Юрьевич

Мать ребёнка: Козловская Александра Анатольевна

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Козловская Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Козловская Александра Анатольевна

Рождение ребёнка
04.12.1958

Сын: Козловский Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Козловская Александра Анатольевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
Неизвестно
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

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