Завьялов Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1666
Дата смертиДо 1719
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1666
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1684
Сын: Завьялов Иван Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Сын: Завьялов Мартьян Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Завьялов Нестор Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1719