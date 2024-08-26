Завьялов Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялов Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1666

Дата смерти

До 1719

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1666

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Федоровская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1684

Сын: Завьялов Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Федоровская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1690

Сын: Завьялов Мартьян Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Завьялов Нестор Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Федоровская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1719
Федоровская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

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