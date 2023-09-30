Бутович Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутович Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1833

Дата смерти

04.03.1902

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бутко Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Бутович Афанасий Никитич

Рождение ребёнка
19.08.1881

Сын: Бутко Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Бутович Афанасий Никитич

Великая Круча, Полтавська область
Смерть
04.03.1902

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