Бутович Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1833
Дата смерти04.03.1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Бутович Афанасий Никитич
Рождение ребёнка
19.08.1881
Отец ребёнка: Бутович Афанасий Никитич
Великая Круча, Полтавська область
Смерть
04.03.1902