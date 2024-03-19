Кистанов Василий Дементьевич
Место рожденияг. Старопичурск, Хвощевского района, Саратовской области
Дата рождения15.01.1887
Дата смерти24.06.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кистанова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Кистанова (Шаломай) Евдокия Аверьяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисенко Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Кистанова (Шаломай) Евдокия Аверьяновна
Рождение ребёнка
29.12.1932
Сын: Кистанов Борис Васильевич
Мать ребёнка: Кистанова (Шаломай) Евдокия Аверьяновна
Смерть
24.06.1970
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область