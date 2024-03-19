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Кистанов Василий Дементьевич

Место рождения

г. Старопичурск, Хвощевского района, Саратовской области

Дата рождения

15.01.1887

Дата смерти

24.06.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кистанова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Кистанова (Шаломай) Евдокия Аверьяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисенко Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Кистанова (Шаломай) Евдокия Аверьяновна

Рождение ребёнка
29.12.1932

Сын: Кистанов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Кистанова (Шаломай) Евдокия Аверьяновна

Смерть
24.06.1970
Нижнеудинск, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область

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