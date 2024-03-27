Хамзин Гизатулла
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения03.12.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.12.1853
Отец: Хамза Абдрахманов
Мать: Шагида Биккеня Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
04.03.1880
Сын: Хамзин Гисматулла Гизатулла Улы
Мать ребёнка: Махикамал Фатхулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
07.01.1885
Сын: Хамзин Гарифулла Гизатулла Улы
Мать ребёнка: Махикамал Фатхулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.01.1888
Сын: Хамзин Гиниатулла Гизатулла Улы
Мать ребёнка: Махикамал Фатхулла Кызы
Ширд
Рождение ребёнка
13.03.1892
Сын: Хамзин Хабибулла Гизатулла Улы
Мать ребёнка: Махикамал Фатхулла Кызы
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно