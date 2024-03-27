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Хамзин Гизатулла

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

03.12.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1853

Отец: Хамза Абдрахманов

Мать: Шагида Биккеня Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
04.03.1880

Сын: Хамзин Гисматулла Гизатулла Улы

Мать ребёнка: Махикамал Фатхулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
07.01.1885

Сын: Хамзин Гарифулла Гизатулла Улы

Мать ребёнка: Махикамал Фатхулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
25.01.1888

Сын: Хамзин Гиниатулла Гизатулла Улы

Мать ребёнка: Махикамал Фатхулла Кызы

Ширд
Рождение ребёнка
13.03.1892

Сын: Хамзин Хабибулла Гизатулла Улы

Мать ребёнка: Махикамал Фатхулла Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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