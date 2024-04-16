Шпилевский Антон Антонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: Шпилевский Антон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова (Шпилевская) Зоя Антоновна
Мать ребёнка: Шпилевская (Горлова) Наталья Петровна
Бракосочетание
05.11.1906
Рождение ребёнка
26.12.1910
Сын: Шпилевский Антон Антонович
Мать ребёнка: Шпилевская (Горлова) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
09.08.1922
Дочь: (Шпилевская) Валентина Антоновна
Мать ребёнка: Шпилевская (Горлова) Наталья Петровна
Рождение ребёнка
15.09.1926
Сын: Шпилевский Степан Антонович
Мать ребёнка: Шпилевская (Горлова) Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно