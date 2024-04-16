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Шпилевский Антон Антонович

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Шпилевский Антон

Мать: Шпилевская (Борисович) Розалия

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова (Шпилевская) Зоя Антоновна

Мать ребёнка: Шпилевская (Горлова) Наталья Петровна

Бракосочетание
05.11.1906

Жена: Шпилевская (Горлова) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
26.12.1910

Сын: Шпилевский Антон Антонович

Мать ребёнка: Шпилевская (Горлова) Наталья Петровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.08.1922

Дочь: (Шпилевская) Валентина Антоновна

Мать ребёнка: Шпилевская (Горлова) Наталья Петровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.09.1926

Сын: Шпилевский Степан Антонович

Мать ребёнка: Шпилевская (Горлова) Наталья Петровна

Канск, город Канск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Канск, город Канск, Красноярский край

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