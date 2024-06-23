Сулеменко Ганна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сулеменко Ганна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулеменко Петр Семеныч

Отец ребёнка: Сулеменко Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулеменко Антон Семеныч

Отец ребёнка: Сулеменко Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулеменко Григорий Семеныч

Отец ребёнка: Сулеменко Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулеменко Алексей Семеныч

Отец ребёнка: Сулеменко Семен

Рождение ребёнка
14.11.1937

Сын: Сулеменко Михаил Семеныч

Отец ребёнка: Сулеменко Семен

Смерть
1978

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