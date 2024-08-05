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Ионин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Ионин Николай Павлович

Мать: Ионина (Третьякова) Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ионина (Соснова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
23.11.1891

Сын: Ионин Константин Александрович

Мать ребёнка: Ионина (Соснова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
16.01.1899

Дочь: (Ионина) Валентина Александровна

Мать ребёнка: Ионина (Соснова) Вера Николаевна

Смерть
Неизвестно

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