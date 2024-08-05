Ионин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1891
Сын: Ионин Константин Александрович
Мать ребёнка: Ионина (Соснова) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
16.01.1899
Дочь: (Ионина) Валентина Александровна
Мать ребёнка: Ионина (Соснова) Вера Николаевна
Смерть
Неизвестно