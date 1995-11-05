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Тятова (Келеп) Марфа

Место рождения

Чиркаин, Зыряновский район, Казахстан

Дата рождения

14.07.1912

Дата смерти

05.11.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

1932 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1912

Отец: Келеп Трофим

Мать: Келеп Марва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тятов Яков

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Майжырова (Тятова) Вера

Отец ребёнка: Тятов Яков

Рождение ребёнка
12.09.1937

Сын: Тятов Николай

Отец ребёнка: Тятов Яков

Рождение ребёнка
01.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тятов Яков

Рождение ребёнка
30.12.1952

Дочь: (Тятова) Галина

Отец ребёнка: Тятов Яков

Смерть
05.11.1995
Похороны
Неизвестно

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