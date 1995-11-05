Тятова (Келеп) Марфа
Место рожденияЧиркаин, Зыряновский район, Казахстан
Дата рождения14.07.1912
Дата смерти05.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1912
Отец: Келеп Трофим
Мать: Келеп Марва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тятов Яков
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Майжырова (Тятова) Вера
Отец ребёнка: Тятов Яков
Рождение ребёнка
12.09.1937
Сын: Тятов Николай
Отец ребёнка: Тятов Яков
Рождение ребёнка
01.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тятов Яков
Рождение ребёнка
30.12.1952
Дочь: (Тятова) Галина
Отец ребёнка: Тятов Яков
Смерть
05.11.1995
Похороны
Неизвестно