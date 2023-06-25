Кузьмина Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Иван Владимирович
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Геннадьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Алиса Владимировна
Отец ребёнка: Кузьмин Владимир Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно