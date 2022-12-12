Арапов Пимен Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арапов Пимен Николаевич

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Место рождения

д. Араповка, Саранский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

19.08.1796

Дата смерти

04.04.1861

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1796

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Араповка, Саранский уезд, Пензенская губерния
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Новгород
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.04.1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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