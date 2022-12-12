Арапов Пимен Николаевич
Место рожденияд. Араповка, Саранский уезд, Пензенская губерния
Дата рождения19.08.1796
Дата смерти04.04.1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1796
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Араповка, Саранский уезд, Пензенская губерния
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новгород
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.04.1861
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния