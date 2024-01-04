Звероловлев Ефимий Иоакимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Плотникова Капитолина Ефимьевна
Мать ребёнка: Звероловлева Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Звероловлева Владимир Ефимьев
Мать ребёнка: Звероловлева Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ефимьевна
Мать ребёнка: Звероловлева Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звероловлева Александра Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Звероловлева Александра Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно