Звероловлев Ефимий Иоакимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звероловлев Ефимий Иоакимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1885 г.р.
1889 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Плотникова Капитолина Ефимьевна

Мать ребёнка: Звероловлева Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Звероловлева Владимир Ефимьев

Мать ребёнка: Звероловлева Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ефимьевна

Мать ребёнка: Звероловлева Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звероловлева Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Звероловлева Александра Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
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