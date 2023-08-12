Ефанова Елисавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефанова Елисавета Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна

Отец ребёнка: Ефанов Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Ефанов Сергей Максимович

Отец ребёнка: Ефанов Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Ефанов Савва Максимович

Отец ребёнка: Ефанов Максим Васильевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ефанова Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Ефанов Максим Васильевич

Рождение ребёнка
22.04.1857

Дочь: Ефанова Мавра Максимовна

Отец ребёнка: Ефанов Максим Васильевич

Смерть
Неизвестно

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