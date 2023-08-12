Ефанова Елисавета Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Печерских (Ефанова) Мария Максимовна
Отец ребёнка: Ефанов Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Ефанов Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Ефанов Максим Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ефанова Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Ефанов Максим Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.1857
Дочь: Ефанова Мавра Максимовна
Отец ребёнка: Ефанов Максим Васильевич
Смерть
Неизвестно