Белокур Мелания Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур Мелания Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1879 ст.

Сын: Белокур Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Белокур Василий Кондратьевич

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
11.07.1895 ст.

Сын: Белокур Антон Васильевич

Отец ребёнка: Белокур Василий Кондратьевич

Николаевка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X314-8?i=974&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокур Василий Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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