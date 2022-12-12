Шахова Анисия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиПосле 1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1830
Крещение
1830
Гражданство
С 1830
Россия
Работа или профессия
После 1846
Мещанская жена
Бракосочетание
Между 1846 и 17.10.1850 ст.
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Шахов Кирилл Егорович
Смерть
После 1873