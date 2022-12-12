Шахова Анисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова Анисия Васильевна

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Место рождения

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

После 1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1830
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Крещение
1830
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Гражданство
С 1830
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Россия
Работа или профессия
После 1846
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Мещанская жена
Бракосочетание
Между 1846 и 17.10.1850 ст.

Муж: Шахов Кирилл Егорович

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Шахов Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Шахов Кирилл Егорович

Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1873
Макарьев, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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