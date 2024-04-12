Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1818
Сын: Евстафий Савинович
Отец ребёнка: Савин Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Агафья Савиновна
Отец ребёнка: Савин Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Акилина Савиновна
Отец ребёнка: Савин Иванович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Иван Савинович
Отец ребёнка: Савин Иванович
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Евдокия Савиновна
Отец ребёнка: Савин Иванович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Савиновна
Отец ребёнка: Савин Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Илья Савинович
Отец ребёнка: Савин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Иванович
Смерть
Неизвестно