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Васса Ивановна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Евстафий Савинович

Отец ребёнка: Савин Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Агафья Савиновна

Отец ребёнка: Савин Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Акилина Савиновна

Отец ребёнка: Савин Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван Савинович

Отец ребёнка: Савин Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Евдокия Савиновна

Отец ребёнка: Савин Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Савиновна

Отец ребёнка: Савин Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Илья Савинович

Отец ребёнка: Савин Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Иванович

Смерть
Неизвестно
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