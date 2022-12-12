Огороднова Пелагея Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огороднова Пелагея Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Огороднов Алексей Дмитриевич

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огороднов Алексей Дмитриевич

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Огороднов Алексей Дмитриевич

Хомяки, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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