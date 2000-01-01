Неверов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1886
Сын: Неверов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Люба
Рождение ребёнка
1886
Сын: Неверов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Люба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неверова Леля Григорьевна
Мать ребёнка: Люба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неверова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Люба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неверова Васса Григорьевна
Мать ребёнка: Люба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Люба
Смерть
1948
Жил в Сухом Логу.Потерял обе ноги