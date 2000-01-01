Неверов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеверов Григорий

Неверов Григорий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1886

Сын: Неверов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Люба

Рождение ребёнка
1886

Сын: Неверов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Люба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неверова Леля Григорьевна

Мать ребёнка: Люба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неверова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Люба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неверова Васса Григорьевна

Мать ребёнка: Люба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Люба

Смерть
1948
Жил в Сухом Логу.Потерял обе ноги
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close