Богуславская (Штанг) Элита Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.2015
Сын: Богуславский Марк Владимирович
Отец ребёнка: Богуславский Владимир Игоревич
Рождение ребёнка
17.04.2019
Сын: Богуславский Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Богуславский Владимир Игоревич
Рождение ребёнка
28.03.2023
Сын: Богуславский Ян Владимирович
Отец ребёнка: Богуславский Владимир Игоревич