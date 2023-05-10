Богуславская (Штанг) Элита Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богуславская (Штанг) Элита Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богуславский Владимир Игоревич

Рождение ребёнка
19.11.2015

Сын: Богуславский Марк Владимирович

Отец ребёнка: Богуславский Владимир Игоревич

Рождение ребёнка
17.04.2019

Сын: Богуславский Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Богуславский Владимир Игоревич

Рождение ребёнка
28.03.2023

Сын: Богуславский Ян Владимирович

Отец ребёнка: Богуславский Владимир Игоревич

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