Чередов Фёдор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Чередов Никоней Фёдорович
Мать ребёнка: Чередова Елена Андриановна
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Степанида Фёдоровна
Мать ребёнка: Чередова Елена Андриановна
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Чередов Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Чередова Елена Андриановна
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Чередова Елена Андриановна
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Чередов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Чередова Елена Андриановна
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Клавдия Фёдоровна
Мать ребёнка: Чередова Елена Андриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно