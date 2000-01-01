Чередов Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередов Фёдор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Чередов Пётр Леонтьевич

Мать: Чередова Лукерья Степановна

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Чередов Никоней Фёдорович

Мать ребёнка: Чередова Елена Андриановна

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Степанида Фёдоровна

Мать ребёнка: Чередова Елена Андриановна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Чередов Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Чередова Елена Андриановна

Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Чередова Елена Андриановна

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Чередов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Чередова Елена Андриановна

Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Клавдия Фёдоровна

Мать ребёнка: Чередова Елена Андриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Елена Андриановна

Смерть
Неизвестно
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