Прошкин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1940
Дата смерти20.03.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.12.1963
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.11.1964
Сын: Прошкин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Прошкина Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
28.12.1965
Дочь: Прядко Галина Владимировна
Мать ребёнка: Прошкина Валентина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.2021