Прошкин Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрошкин Владимир Васильевич

Прошкин Владимир Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1940

Дата смерти

20.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.12.1963

Жена: Прошкина Валентина Викторовна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.11.1964

Сын: Прошкин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Прошкина Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
28.12.1965

Дочь: Прядко Галина Владимировна

Мать ребёнка: Прошкина Валентина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прошкина Валентина Викторовна

Смерть
20.03.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close