Григорий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорий Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Яков Федоров

Мать: Матрена Семенова

Смерть
Неизвестно
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