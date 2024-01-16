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Жерихин Иван Калинович

Место рождения

Ильинский погост

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинский погост
Рождение ребёнка
1728

Сын: Жерихин Гаврил Иванович

Мать ребёнка: Жерихина Параскева Лукинична

д. Васино
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Федосья (Феодосия) Ивановна

Мать ребёнка: Жерихина Параскева Лукинична

д. Васино
Рождение ребёнка
1733

Сын: Жерихин Степан Иванович

Мать ребёнка: Жерихина Параскева Лукинична

д. Васино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жерихина Параскева Лукинична

Ильинский погост
Смерть
1754
Ильинский погост
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