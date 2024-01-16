Жерихин Иван Калинович
Место рожденияИльинский погост
Дата рожденияОколо 1703
Дата смерти1754
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Жерихина Параскева Лукинична
д. Васино
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Федосья (Феодосия) Ивановна
Мать ребёнка: Жерихина Параскева Лукинична
д. Васино
Рождение ребёнка
1733
Мать ребёнка: Жерихина Параскева Лукинична
д. Васино
Бракосочетание
Неизвестно
Ильинский погост
Смерть
1754
Ильинский погост