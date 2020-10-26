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Шабунин Анатолий Михайлович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

10.06.1952

Дата смерти

26.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1952

Отец: не указан

Мать: Никитина Пелагея Семеновна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.09.1975

Дочь: Шабунина Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Гречанникова Татьяна Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.09.1976

Сын: Шабунин Константин Анатольевич

Мать ребёнка: Гречанникова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гречанникова Татьяна Александровна

Смерть
26.10.2020
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