Шабунин Анатолий Михайлович
Место рождения
Дата рождения10.06.1952
Дата смерти26.10.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1952
Отец: не указан
Рождение ребёнка
27.09.1975
Дочь: Шабунина Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Гречанникова Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
26.09.1976
Сын: Шабунин Константин Анатольевич
Мать ребёнка: Гречанникова Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.10.2020