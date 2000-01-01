Соловьев Вячеслав Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1941
Дата смерти10.03.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1941
Рождение ребёнка
14.04.1961
Сын: Соловьев Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Соловьева - Мельникова Алевтина
Рождение ребёнка
03.09.1973
Дочь: Литвинова - Соловьева Наталья Вячеславовна
Мать ребёнка: Соловьева - Брикова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1981