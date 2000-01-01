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Соловьев Вячеслав Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1941

Дата смерти

10.03.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1941

Отец: Соловьев Сергей Александрович

Мать: Соловьева - Виноградова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
14.04.1961

Сын: Соловьев Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Соловьева - Мельникова Алевтина

Рождение ребёнка
03.09.1973

Дочь: Литвинова - Соловьева Наталья Вячеславовна

Мать ребёнка: Соловьева - Брикова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева - Мельникова Алевтина

Смерть
10.03.1981
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