Голенкова (Хазова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенкова (Хазова) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1997

Муж: Голенков Сергей Михайлович

Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1997

Сын: Голенков Антон Сергеевич

Отец ребёнка: Голенков Сергей Михайлович

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
2006

Муж: Голенков Сергей Михайлович

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