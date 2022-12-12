Голенкова (Хазова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1997
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.10.1997
Отец ребёнка: Голенков Сергей Михайлович
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
2006