Жмыхов Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жмыхов Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности
2010 г.р.

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1970

Отец: Жмыхов Анатолий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1994

Сын: Жмыхов Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Жмыхова Анна Олеговна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
09.10.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жмыхова Анна Олеговна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
04.03.2010

Дочь: Жмыхова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Жмыхова Анна Олеговна

Курск, город Курск, Курская область
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