Попова Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Попов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
24.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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