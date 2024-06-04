Попова Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Васильевич
Отец ребёнка: Попов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно