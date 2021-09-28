Клюкин Валерий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Валерий Геннадьевич

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Место рождения

Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

14.09.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1955

Отец: Клюкин Генадий Васильевич

Мать: Клюкина Елена Федоровна

Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клюкина Людмила Александровна

г. Целиноград
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Людмила Александровна

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