Клюкин Валерий Геннадьевич
Место рожденияОренбург, Оренбургская область
Дата рождения14.09.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1955
Отец: Клюкин Генадий Васильевич
Мать: Клюкина Елена Федоровна
Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
30.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клюкина Людмила Александровна
г. Целиноград
Бракосочетание
Неизвестно