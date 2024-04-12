Бастрыкин Мартын Ермилович
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смерти1805
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Рождение ребёнка
1763
Сын: Бастрыкин Филипп Мартынович
Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Наталья Мартыновна
Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Бастрыкин Кузьма Мартынович
Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Бастрыкин Емельян Мартынович
Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Прасковья Мартыновна
Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Мартыновна
Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна
Смерть
1805