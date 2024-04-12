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Бастрыкин Мартын Ермилович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1743

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Бастрыкин Ермил Ерофеевич

Мать: Бастрыкина Екатерина Нассоновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Бастрыкин Филипп Мартынович

Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Наталья Мартыновна

Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Бастрыкин Кузьма Мартынович

Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Бастрыкин Емельян Мартынович

Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Прасковья Мартыновна

Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Мартыновна

Мать ребёнка: Бастрыкина Агафья Ивановна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1805
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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