Китаев Юсуп Бикбович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаев Юсуп Бикбович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.12.1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
22.12.1813
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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