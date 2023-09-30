Ганус (Митина) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1987
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганус Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
25.07.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ганус Виктор Николаевич