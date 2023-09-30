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Ганус (Митина) Татьяна Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1987

Пол

Женский

Отец

1959 г.р.

Мать

1960 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1987

Отец: Митин Сергей Михайлович

Мать: Митина (Муравьева ) (Муравьева) Галина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганус Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
22.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганус Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
25.07.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ганус Виктор Николаевич

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