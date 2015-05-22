Гайчуков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1929
Дата смерти22.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.12.1957
Сын: Гайчуков Николай
Мать ребёнка: Гайчуква Евгения
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайчуков Виктор
Мать ребёнка: Гайчуква Евгения
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайчуков Сергей
Мать ребёнка: Гайчуква Евгения
Россия
Смерть
22.05.2015
Сергейцево, Ковровский муниципальный район, Владимирская область