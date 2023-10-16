Шутилин Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шутилина) Оксана или Ксения (Окси) Петровна
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шутилина) Прасковья (Паша) Петровна
Мать ребёнка: Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Наталья
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Шутилина) Елизавета Петровна
Мать ребёнка: Наталья
Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно