Шутилин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутилин Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шутилина) Оксана или Ксения (Окси) Петровна

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шутилина) Прасковья (Паша) Петровна

Мать ребёнка: Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шутилин Трофим Петрович

Мать ребёнка: Наталья

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Шутилина) Елизавета Петровна

Мать ребёнка: Наталья

Озерки, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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