Соловьева (Бурак) Ирина Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Бурак) Ирина Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соловьев Павел Михайлович

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Михаил Александрович

Рождение ребёнка
14.03.1986

Дочь: Соловьева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Соловьев Михаил Александрович

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