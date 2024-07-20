Соловьева (Бурак) Ирина Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соловьев Павел Михайлович
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.03.1986
Дочь: Соловьева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Соловьев Михаил Александрович