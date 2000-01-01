Хмеленко Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмеленко Валентина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1943

Пол

Женский

Добавил:

OC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1943

Отец: Череда Василий Александрович

Мать: Колесникова Ангелина Петровна

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