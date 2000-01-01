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Хмеленко Валентина Васильевна
Хмеленко Валентина Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.12.1943
Пол
Женский
Отец
Череда Василий Александрович
1901 г.р.
Мать
Колесникова Ангелина Петровна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
OC
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1943
Отец:
Череда Василий Александрович
Мать:
Колесникова Ангелина Петровна
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