Тарасов Геннадий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1937
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1937
Отец: Тарасов Григорий
Рождение ребёнка
25.07.1962
Дочь: Мыщик Ольга Геннадьевна
Мать ребёнка: Тарасова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
18.04.1969
Дочь: Сивцева Юлия Геннадьевна
Мать ребёнка: Тарасова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
25.09.1972
Дочь: Пендрак (Тарасова) Мария Геннадьевна
Мать ребёнка: Тарасова Александра Михайловна