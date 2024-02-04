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Тарасов Геннадий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1937

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1937

Отец: Тарасов Григорий

Мать: Тарасова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
25.07.1962

Дочь: Мыщик Ольга Геннадьевна

Мать ребёнка: Тарасова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
18.04.1969

Дочь: Сивцева Юлия Геннадьевна

Мать ребёнка: Тарасова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
25.09.1972

Дочь: Пендрак (Тарасова) Мария Геннадьевна

Мать ребёнка: Тарасова Александра Михайловна

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