Галиуллина Дрюкамал (Дурикамал) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиуллина Дрюкамал (Дурикамал)

Место рождения

Липовый ключ

Дата рождения

12.10.1912

Дата смерти

21.06.1998

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1912

Отец: Мустафин Маслохутдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиуллин Шамсулла

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиуллин Шамсулла

Рождение ребёнка
17.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиуллин Шамсулла

Рождение ребёнка
29.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиуллин Шамсулла

Рождение ребёнка
Между 1941 и 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиуллин Шамсулла

Рождение ребёнка
03.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиуллин Шамсулла

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиуллин Шамсулла

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиуллин Шамсулла

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиуллин Шамсулла

Рождение ребёнка
27.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиуллин Шамсулла

Смерть
21.06.1998

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