Галиуллина Дрюкамал (Дурикамал)
Место рожденияЛиповый ключ
Дата рождения12.10.1912
Дата смерти21.06.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1912
Отец: Мустафин Маслохутдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галиуллин Шамсулла
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
17.08.1936
Рождение ребёнка
29.12.1939
Рождение ребёнка
Между 1941 и 1943
Рождение ребёнка
03.01.1943
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1952
Рождение ребёнка
1955
Рождение ребёнка
27.12.1957
Смерть
21.06.1998