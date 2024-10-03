Макаров Николай Алексеевич Около 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макаров Николай Алексеевич

Место рождения

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Макаров Алексей Николаевич

Мать: не указана

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
мать 1-я жена Алексея Николаевича. В РС 1816 года - 9 лет. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609, № 7053 В ИВ 1823 года - 18 лет. Бунская церковь ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 168, л. 30 об. В РС 1834 года - 28 лет.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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