Макаров Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Макаров Алексей Николаевич
Мать: не указана
мать 1-я жена Алексея Николаевича. В РС 1816 года - 9 лет. ГАЗК фонд 31, опись 1, д. 609, № 7053 В ИВ 1823 года - 18 лет. Бунская церковь ГАЗК ф. 282, оп. 1, д. 168, л. 30 об. В РС 1834 года - 28 лет.... Показать все
Смерть
Неизвестно