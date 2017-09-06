Климешова (Титова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климешова (Титова) Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1925

Дата смерти

06.09.2017

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1925

Отец: Титов Михаил Никифорович

Мать: Титова Екатерина Поликарповна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Климешов Владимир Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
06.09.2017
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