Климешова (Титова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1925
Дата смерти06.09.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1925
Рождение ребёнка
1948
Сын: Климешов Владимир Иванович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
06.09.2017