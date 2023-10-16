Курочкин Алексей Екимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1848
Дата смертиДо 1897
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1848
Отец: Курочкин Яким Григорьев
воспр Егор Степанович Донгузов Матрона Екимовна Засовина
Рождение ребёнка
1875
Сын: Курочкин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Мария Александровна
Рождение ребёнка
1879
Сын: Курочкин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Мария Александровна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Курочкин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Мария Александровна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Курочкин Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Курочкина Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1897