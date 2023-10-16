Курочкин Алексей Екимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурочкин Алексей Екимов

Курочкин Алексей Екимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1848

Дата смерти

До 1897

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1848

Отец: Курочкин Яким Григорьев

Мать: Курочкина Мария Федоровна

воспр Егор Степанович Донгузов Матрона Екимовна Засовина
Рождение ребёнка
1875

Сын: Курочкин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Мария Александровна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Курочкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Мария Александровна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Курочкин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Мария Александровна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Курочкин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Курочкина Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина Мария Александровна

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
До 1897
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close