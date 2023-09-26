Петрова (Обсокова) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Обсокова) Александра Павловна

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

14.02.1922

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Бракосочетание
12.01.1875

Муж: Петров Никита Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Временно отпускной рядовой 6-го Восточно-Сибирского линейного батальона
Рождение ребёнка
Вычислено 1879

Дочь: Неизвестно Никитична

Отец ребёнка: Петров Никита Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
18.02.1881 ст.

Сын: Петров Поликарп Никитович

Отец ребёнка: Петров Никита Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.01.1884

Дочь: Марина Никитична

Отец ребёнка: Петров Никита Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.

Сын: Петров Иннокентий Никитович

Отец ребёнка: Петров Никита Васильевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
14.02.1922
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
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