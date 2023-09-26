Петрова (Обсокова) Александра Павловна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смерти14.02.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.01.1875
Временно отпускной рядовой 6-го Восточно-Сибирского линейного батальона
Рождение ребёнка
Вычислено 1879
Дочь: Неизвестно Никитична
Отец ребёнка: Петров Никита Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1881 ст.
Сын: Петров Поликарп Никитович
Отец ребёнка: Петров Никита Васильевич
Рождение ребёнка
14.01.1884
Дочь: Марина Никитична
Отец ребёнка: Петров Никита Васильевич
Рождение ребёнка
06.01.1888 ст.
Сын: Петров Иннокентий Никитович
Отец ребёнка: Петров Никита Васильевич
Смерть
14.02.1922