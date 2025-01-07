Петрунько Алексей Яковлевич 25.05.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрунько Алексей Яковлевич

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Место рождения

Дмухайловка, Дніпропетровська область

Дата рождения

25.05.1931

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1931

Отец: Петрунько Яков Семенович

Мать: Петрунько (Сыпало) Мария Афанасьевна

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрунько Юлия Марковна

Упоминание
Неизвестно
Еженедельная газета города Реутова «Реут» | РЕУТОВ – НАУКОГРАД РФ Наталья ХМЕЛЕВСКАЯ ФГУП «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,ЗАВТРА ОТ ФАУ ДО БРАМОСА Более полувека живет в Реутове и работает в НПО... Показать все
Образование
1955
Днепр, Дніпропетровська область
Днепропетровский государственный университет, физикотехнический факультет
Работа или профессия
1964
Реутов, Реутов, Московская область
Заслуженный машиностроитель РФ, заслуженный испытатель космической техники. | В 1964 году был привлечен к разработке космической станции «Алмаз» («Салют») и «лунника» К1 – возвращаемого аппарата для п... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1964

Дочь: Моргунова (Петрунько) Оксана Алексеевна

Мать ребёнка: Петрунько Юлия Марковна

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