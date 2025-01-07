Петрунько Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения25.05.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрунько Юлия Марковна
Упоминание
Неизвестно
Еженедельная газета города Реутова «Реут» | РЕУТОВ – НАУКОГРАД РФ Наталья ХМЕЛЕВСКАЯ ФГУП «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ,ЗАВТРА ОТ ФАУ ДО БРАМОСА Более полувека живет в Реутове и работает в НПО... Показать все
Образование
1955
Днепр, Дніпропетровська область
Днепропетровский государственный университет, физикотехнический факультет
Работа или профессия
1964
Реутов, Реутов, Московская область
Заслуженный машиностроитель РФ, заслуженный испытатель космической техники. | В 1964 году был привлечен к разработке космической станции «Алмаз» («Салют») и «лунника» К1 – возвращаемого аппарата для п... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1964
Дочь: Моргунова (Петрунько) Оксана Алексеевна
Мать ребёнка: Петрунько Юлия Марковна